Groningen Brass Experience in De Klinker

WINSCHOTEN – Liefhebbers van blaasmuziek en lichte muziek kunnen hun hart ophalen van donderdag 8 juni tot en met zondag 11 juni tijdens de tweede editie van Groningen Brass Experience (GBE). Een vierdaags muziekfestival in Spot en regiotheaters met verbinding tussen jonge amateurs, vakstudenten en professionele muzikanten.

Op zondag 11 juni is de laatste dag van Groningen Brass Experience. Dan worden er in samenwerking met de muziekbond Groningen/Drenthe Ommelandconcerten georganiseerd. Deze dag staat in het teken van verbinding met muziekverenigingen in de regio en artiesten die betrokken zijn bij de GBE. Zo vinden er concerten plaats in o.a. Winschoten, Winsum, Uithuizermeeden, De Wijk en Vries.

Kunstencentrum de Klinker presenteert zondag 11 juni om 12.00 uur een bijzonder familieconcert door de wereldkampioen Brass Band Willebroek. Dit is een academisch orkest van 35 enthousiaste muzikanten. De band is een mix van (semi-) beroepsmusici, studenten aan de muziekconservatoria en een aantal liefhebbers-muzikanten. Dirigent is Frans Violet, die BBW oprichtte op 17 december 1979.

Oorspronkelijk bestond Brassband Willebroek in de schoot van de toenmalige Muziekacademie van Willebroek. De band heeft 3 albums op haar naam staan. De laatste cd Elgar Variations is verkozen tot de ‘BBC Radio 2 Brass Band Album of the Year’.Leerlingen van het kunstencentrum en amateurblaasmusici kunnen in de meet en greet kennismaken met de huidige spelers.



Als Cultureel Ambassadeur profileerde Brassband Willebroek zich de laatste 15 jaar meer en meer als een echt competitie- en concertorkest: 3 tot 4 maal per jaar wordt deelgenomen aan prestigieuze internationale wedstrijden en brassband festivals. Zo is BBW recordhouder met 22 Belgische titels! Op het Europees Brassband Kampioenschap 1993 in Plymouth behaalde Brassband Willebroek de eerste prijs. Hiermee zorgde het voor een unicum: het kampioenschap winnen als een continentale band onder leiding van een eigen (en dus continentale) dirigent. In 2006 en 2007 werd Brassband Willebroek wederom Europees kampioen. In 2017 en 2022 schreef BBW opnieuw geschiedenis op het Wereld Muziek Concours te Kerkrade: zij mag zich als eerste Belgische band ooit wereldkampioen noemen en is de eerste band die twee keer op een rij deze titel wist te bemachtigen!

