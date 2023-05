Je moeder als inspiratiebron om in de zorg te werken

EMMEN – Passie voor de zorg zit vaak in de familie. Het zal je dan ook niet verbazen dat sommige collega’s van Treant ook familieleden zijn. Dit is ook het geval bij zorgbemiddelaar Harma Prevoo (59) uit Erica, verloskundige Bobbie Prevoo (35) uit Nieuw-Amsterdam en diëtist Puck Prevoo (30) uit Barger-Oosterveld. Ondanks hun verschillende functies bij Treant, is er een duidelijke overeenkomst: het drietal is geïnspireerd door hun moeder om in de zorg te gaan werken. Speciaal voor Moederdag vertellen ze hun verhaal.

De passie voor de zorg is van generatie op generatie doorgegeven in de familie Prevoo. ‘Mijn moeder werkte ook in de zorg’, vertelt Harma trots. ‘Ze was assistent fysiotherapeut in De Horst in Emmen. Ik ging vaak met haar mee naar het werk. En ik voelde mij er direct thuis. Daarnaast trok de zorg mij ook erg aan: ik geef mensen graag een fijn gevoel.’ Harma volgde de opleiding tot ziekenverzorgende om – net zoals haar moeder – aan de slag te gaan in De Horst.’

Eerste vakantiebaantje in de zorg

Ook dochters Puck en Bobbie gingen op jonge leeftijd al mee met hun moeder naar De Horst. ‘Onze moeder regelde er zelfs ons eerste vakantiebaantje. We werkten in de schoonmaak. Dat was leuk en het verdiende goed. En in de zorg kun je echt iets voor mensen betekenen. Dat is dan ook de reden dat we in de zorg werken’, vertellen Bobbie en Puck. Als jong meisje wist Bobbie al dat ze – net zoals oma van vaderskant – verloskundige wilde worden. Ook Puck koos voor een carrière in de zorg als diëtist.

​De dochter van veranderde in de moeder van

In De Horst kende iedereen Puck en Bobbie als ‘de dochters van’. ‘Dat gaf – en geeft mij nog steeds – een heel trots gevoel’, zegt Harma. Toen Puck in Weidesteyn in Hoogeveen ging werken, werden zij en Harma collega’s. ‘We werkten zelfs op dezelfde gang. Al snel herkende ik mijn moeders loopje op de gang. Ze loopt op hakken dus hoor ik haar altijd aankomen om bij te kletsen. En soms hadden we contact over dezelfde cliënten. Ik noemde haar op het werk gewoon ‘mama’. Dat voelde heel gewoon, want iedereen wist dat ze mijn moeder was. ‘Ik werd ook ineens ‘de moeder van’ genoemd. Dat vond ik bijzonder’, vult Harma aan.

We voelen ons thuis bij Treant

Toen Puck de overstap van de ouderenzorg naar het ziekenhuis van Treant maakte voelde ze zich er direct thuis. Harma knikt: ‘Treant voelt als thuiskomen. De sfeer is gemoedelijk en collega’s zijn heel betrokken bij onze familie. Ze vragen mij vaak hoe het met mijn dochters gaat.’ Extra leuk is dat Puck en Bobbie elkaar regelmatig tegenkomen in het Scheper. ‘Toen Puck zwanger was zagen we elkaar vaker. Voor echo’s kwam ze dan bij mij. Haar bevallingen heb ik ook gedaan. Dat waren hele speciale momenten’, zegt Bobbie. ‘Ik kan iedereen aanraden om samen met familie bij Treant te werken.

Ingezonden