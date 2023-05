Provinciale brandweervaardigheidstoetsen in Finsterwolde

FINSTERWOLDE – Op zaterdag 13 mei worden in Finsterwolde van 8.00-17.00 uur brandweervaardigheidstoetsen gehouden. Deze toetsen worden georganiseerd door het ABWC (www.abwc.nl).

Diverse ploegen met brandweervrijwilligers doen mee aan de vaardigheidstoetsen die de vakbekwaamheid bevorderen. Want vakbekwaam blijven voor brandweermensen is zeker zo belangrijk als vakbekwaam worden. Door heel Nederland worden er verschillende toetsen gehouden.



Aanstaande zaterdag is Finsterwolde aan de beurt. Zij organiseren de provinciale vaardigheidstoetsen. In totaal doen er 19 ploegen mee en een ploeg bestaat uit 6 personen. De jury toetst de deelnemers op kennis, vaardigheden, teamwork en improvisatievermogen. Kom gerust een kijkje nemen!



U kunt zich melden bij de brandweerkazerne in Finsterwolde, Bospad 3.

Ingezonden