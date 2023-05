TER APEL, TER APELKANAAL – Stichting Bovem organiseert zaterdag 20 mei een trekkertoertocht met oldtimer trekkers.

De start is om 10.00 uur aan het Ter Apelkanaal West 26. De deelnemers maken een tocht door de omgeving. Er is rond 13.00 uur een lunchpauze bij loonbedrijf Over b.v. aan de Barnflair Oost 71 in Ter Apel.

De trekkers worden rond drie uur bij de startplaats terug verwacht.