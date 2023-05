Alex Vissering opent speeltuin aan de Koningsvaren in Ter Apel

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 13 mei, 09.00 uur door John Havinga

ZONNIG EN WARM WEEKEND | KOMENDE WEEK KOUDER

We hebben een mooi weekend voor de boeg, met een matige wind uit het oosten tot noordoosten. De maximumtemperaturen komen daarbij vanmiddag te liggen rond 20 à 21 graden. Morgen ligt het kwik rond 19 à 20 graden.

Komende week zien we de temperaturen weer flink onderuit gaan en dan wordt het maandag nog wel 18 of 19 graden, maar vanaf dinsdag wordt het steeds kouder. Maandag zijn er naast zonnige perioden, ook stapelwolken waarvan een enkele mogelijk het buienstadium bereikt. De wind wordt maandag noordwest- tot noord en matig, rond 3 à 4 Bft.

Qua neerslag valt het eigenlijk nog wel mee komende week. We zien op dinsdag een bewolkte dag met periodiek regen, maar de dagen daarna verlopen overwegend droog. Dit komt door de ontwikkeling van een hogedrukgebied, eind deze week boven Denemarken en Zuid-Scandinavie. Tot en met woensdag is de wind noordelijk en matig, soms vrij krachtig (3-5 Bft). De temperatuur is daarbij op dinsdag en woensdag nog maar 11 à 12 graden. Maar, richting het einde van de week, wordt de stroming meer noordoost. En dat zou moeten resulteren in een oplopende temperatuur aan het eind van de week en volgend weekend.