Belangstellenden nemen een kijkje in het Museum Stoomgemaal en de Radio Zendamateurs in Winschoten

WINSCHOTEN, REGIO – Wereldwijd zijn dit weekend molens en gemalen open. Zo ook het Museum Stoomgemaal te Winschoten.



In Museum Stoomgemaal te Winschoten kunt u een oud stukje techniek met een unieke stoommachine bekijken. Momenteel staat het gemaal in de steigers. Tijdens een rondleiding vertelde een van de vrijwilligers, Henk Hoving, over de imposante ketel, de stoommachines en de grote elektromotor. Onlangs heeft de ketel, die door J ten Horn uit Veendam in 1935 is gebouwd, door de firma Lloyd’s een 40 jarige keuring ondergaan. Hierna moest een aantal klinknagels worden vervangen, een klusje die je niet zo 1, 2, 3 doet. De nieuwe klinknagels moesten eerst witheet worden gestookt. Vervolgens had men 30 seconden de tijd om ze te plaatsen. Hiertoe moesten de vrijwilligers in een nauwe opening onderin de ketel kruipen. Maar na eerst “koud” geoefend te hebben, is ze het gelukt. Door deze klus zelf uit voeren heeft Museum Stoomgemaal zo’n 30.000 euro bespaard.

De ketel wordt met hout gestookt. Dit krijgt het museum aangeleverd, maar de vrijwilligers moeten het zelf kloven. Als de ketel aan staat gaat er zo’n zes kuub hout per dag door. Er moeten dan steeds twee vrijwilligers is de buurt zijn; één om te zorgen dat het hout wordt aangevuld en één om het waterpeil in de ketel in de gaten te houden. Als de ketel vol is, zit er 20.000 liter water in.

Dit water wordt uit de naastgelegen sloot gepompt. Door de ketel op te stoken wordt in een andere ruimte een stoommachine uit 1895 in werking gesteld. Deze drijft een enorme vijzel aan, zodat het gemaal zijn werk kan doen. Het gemaal doet niet meer dienst als een echt werkend gemaal; het water ( 180 kuub per minuut) wordt in de naastgelegen sloten rondgepompt. Het voordeel is dat ook bijvoorbeeld in een droge zomer, zoals die van afgelopen jaar, tijdens de openingsdagen het gemaal werkend aan het publiek kan worden getoond.

Ook staat in het museum een elektromotor. Deze is volledig in tact, maar wordt vanwege de hoge energieprijzen niet gebruikt.

In het informatiecentrum, achter het stoomgemaal, kunt u dit weekend kennismaken met Radio Zendamateurs. Ergens in de vorige eeuw vonden Radio Zendamateurs en Molenaars elkaar. Tijdens deze

internationale dagen ontstond “Mills On The Air”. Vanuit molens en gemalen proberen Radio Zendamateurs via de ether met elkaar en met de rest van de wereld, verbindingen te maken. Buiten staan diverse antennes opgesteld. Meerdere groepen proberen op verschillende frequenties met collega’s te praten. Zo was er vandaag contact met Radio Zendamateurs in Indonesië, Amerika en Kroatië. Radio Zendamateurs zijn nog steeds belangrijk. Ze worden vaak ingezet als de moderne techniek het laat afweten.

Een van de Zendamateurs is Sjonnie Kloet. Hij gaat al heel wat jaren als Radio Zendamateur door het leven en weet hier ook heel veel over te vertellen. Zo vertelde hij dat er in Nederland en met name in de provincie Groningen weinig vrouwelijke Radio Zendamateurs zijn. Om Radio Zendamateur te worden moet je eerst een cursus volgen en examen doen. Dit wordt tegenwoordig bij het CBR afgelegd. Daarnaast heb je uiteraard het apparatuur en een antenne nodig. Dit is in diverse prijsklassen verkrijgbaar.

Vanmiddag kwam een van de vrouwelijke Radio Zendamateurs een kijkje bij “Mills On The Air” nemen. De van oorsprong Duitse Marlène vertelde enthousiast over haar hobby. Ook was de jonge Sven aanwezig. Hij heeft veel interesse in de werking van het stoomgemaal en het zendamateur gebeuren. De organisatoren hadden een aantal “vosjes” verstopt. Dit zijn kleine buisjes met een zendertje er in. Sven moest ze met een apparaat proberen te vinden. Hij was de enigste die ze alle drie wist op te sporen!

Ook morgen kunt u een kijkje in het museum en bij de Radio Zendamateurs nemen. Zij zijn van 10.00 tot 16.00 uur aanwezig. De rondleidingen zijn van 10.30 tot 15.30 uur.

U bent van harte welkom om langs te komen. De koffie staat klaar!

De toegang is gratis.

Adres: Oostereinde 4, 9672TC Winschoten.

Info: PC1TK@VERON.nl

Website: www.stoomgemaalwinschoten.nl

Foto’s: Jan Glazenburg