Brandweer Bellingwolde winnaar gewestelijke brandweervaardigheidstoetsen in Finsterwolde

FINSTERWOLDE – Vandaag is brandweer Bellingwolde eerste geworden bij de gewestelijke brandweervaardigheidstoetsen klasse 112 in Finsterwolde.

Vandaag werden er in Finsterwolde de eerste gewestelijke brandweervaardigheidstoetsen gehouden. Deze toetsen werden georganiseerd door het ABWC (Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité www.abwc.nl).

Negen ploegen (Veendam was uitgevallen), bestaande uit zes brandweervrijwilligers deden mee. De jury toetste de deelnemers op kennis, vaardigheden, teamwork en improvisatievermogen.

Het scenario was als volgt:

Er is door een pilot van een vliegtuig type Cirrus een noodlanding gemaakt bij grondverzet Mulder aan

de molenstreek 18 te Finsterwolde. De oorzaak van de noodlanding was een rokende motor. Bij de motor komt rook vandaan. De piloot zit in shock in de cockpit en is slecht aanspreekbaar. Een bestuurder van een tractor met een aanhanger geladen met bestrijdingsmiddelen is zo geschrokken dat hij een voorbijgaande fietser heeft geschept. De bestuurder van de tractor zit in beschonken toestand achter het stuur. Hij spreekt met dubbele tong.

Als de bestuurder wordt verzocht om uit te stappen biedt deze hevig verzet. De motor van de tractor

draait bij aankomst van de brandweer. Tevens heeft de tractor een steiger geraakt waarop een monteur

van zonnepanelen bezig was met het bevestigen van zonnepanelen. Deze monteur heeft zijn hoofd

gestoten en heeft een bloedende hoofdwond. Door de aanrijding is de steiger instabel geworden.

De fietser die aangereden is ligt bekneld onder de borstel van de veegmachine aan de voorkant van de

tractor en is licht aanspreekbaar. De chauffeur van een elektrische bus kwam aanrijden om de bus daar te parkeren om te wachten op de schoolkinderen die een natuurwandeling maken.

Brandweer Bellingwolde is bij deze vaardigheidstoetsen eerste geworden. Post Bellingwolde werd 22 april ook al eerste bij de vaardigheidstoetsen klasse 112 in Veendam.

De uitslag:

1e Bellingwolde, 2e Smilde, 3e Assen-Oost, 4e Havelte, 5e Siddeburen, 6e Tjalleberd, 7e Blaricum, 8e Wommels en een 9e plaats voor Bierum.

De nummers 1, 2 en 3 spelen op 3 juni de 2e ronde gewestelijke brandweervaardigheidstoetsen in Eelde.

Foto’s: Henk Pruim, klik HIER voor meer foto’s, en Chris Kranenborg