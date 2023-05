Bromfiets oldtimerclub De Reutel hield maakte vandaag een toertocht van 90 kilometer

VLAGTWEDDE, NIEUW-BUINEN – Bromfiets oldtimerclub De Reutel hield vandaag zijn jaarlijkse toertocht door regio Westerwolde, de Veenkoloniën en de Hondsrug. Dit werd georganiseerd door Geert Koster.

Rond half tien vanmorgen vertrok de groep liefhebbers van oude brommers vanaf toeristisch rustpunt MoeNieks in Vlagtwedde. Er werd koers gezet richting Sellingen, Laude, Ter-Apelkanaal en Valthermond. Bij Oetz ( Visbeleving & Forelvijvers) in Valthermond werd een pauze ingelast. Daarna ging het verder richting Borger, waar de deelnemers, samen met leden van de oldtimer tractorenclub, door de middenstand van Borger, rondom de kerk van Borger, een gratis lunch werd aangeboden.

Na een pauze van bijna 2 uur gingen ze richting Drouwen, waar ze bij Garage Albers oldtimer auto’s en bromfietsen konden bezichtigen. Via Buinerveen, Nieuw-Buinen, Musselkanaal, Braamberg ging het naar Beetse, voor onze kleine pauze bij familie v.d. Laan. Daarna richting Barkhoorn, Rijsdam weer naar MoeNieks waar de stamppotbuffet wachtte. In totaal legden de “oudjes” een tocht van 90 kilometer af.

Geert Koster reed zelf mee op zijn Simplex model B1 van het bouwjaar 1950 met Sachs 2-handversnelling. Het 70 jaar oude “plofke” doet het nog goed en rijdt zuinig: 1 op 60. “En met schakelen moet ik nog tussengas geven”, aldus Geert. Verder reden er de Motom, 4tact, Norton, Batavus, Sparta, Locomotief, Zundapp, Kreidler, Honda, Puch, Tomos, Mobylette, Solex en andere merken mee.

Dit soort bromfietstochten brengen ook weer verbinding en vriendschap teweeg. Twee jaar geleden zag Koster na 48 jaar zijn schoolkameraden van de LTS weer terug. Zij hebben inmiddels weer een stevige band en ondernemen veel met elkaar.

Koster is inmiddels in het bezit gekomen van een Scharensliep bakbrommer. De bovenbouw is van het jaar 1937; de onderbouw van de Gazelle bakbrommer is van 1950 met 3-handversnelling. Het motorblokje is nog een origineel 50cc Motori Minarelli blok. “Regio Westerwolde en omstreken heeft weer een Scheernslieper”, aldus Geert. “Het is een verloren en uitgestorven ambacht, maar dat ga ik veranderen. Het is de bedoeling dat ik Oldtimerdagen en Oude Ambachten bezoek en er mee ga werken en demonstraties geef”. Zo’n demonstratie gaf hij vandaag ook.

Foto’s: Gerda Boeijing