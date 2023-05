VLAGTWEDDE – Feestelijke inhaal wandelaars Vierdaagse Vlagtwedde



In het centrum van Vlagtwedde was vanavond de feestelijke laatste dag van de Vierdaagse>

Er hadden zich heel veel mensen langs de route door het dorp opgesteld om de ruim duizend wandelaars binnen te halen.

Zo nat als deze editie van de Vierdaagse begon zo mooi eindigde het, prachtig weer en een uitbundige sfeer van de deelnemers.

Zij genoten van de aandacht en uiteraard van de cadeautjes die ze in ontvangst mochten nemen.

Muziekvereniging Dindua uit Vlagtwedde en Kleintje Mina uit Delfzijl hadden zich langs het parcours opgesteld en zorgden voor de vrolijke muziek.

De organisatie genoot zichtbaar van deze afsluiting en benadrukte nog een keer hoeveel steun ze hebben gekregen van hun ruim 70 sponsors en de vele vrijwilligers.

(voor de lijst van sponsors zie: http://www.avondvierdaagse-vlagtwedde.nl/sponsors)