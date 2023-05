Jongen uit Leens vermist

LEENS – Vanuit Leens wordt een 14 jarige jongen vermist.

Sinds 11 mei wordt de 14 jarige Bertje Krikken uit Leens vermist. Hij is toen om 16.30 uur voor het laatst in Leens gezien. Mogelijk is hij vertrokken in de richting van richting Winsum of Groningen. Hij is te herkennen aan een slungelig postuur, zwarte parka-achtige jas, zwarte rugzak en witte schoenen.

Hij verplaatst zich mogelijk op een oma fiets, zwart/roest kleur.

Bertje is 1.86 m lang, heeft blond haar en blauwe ogen.

Hebt u informatie over deze vermissing? Neem dan contact op met de politie via 0800-6070.

Bron: Politie Groningen