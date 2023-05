Speciale kortingen op weekendactiviteiten bij keramisch museum

NIEUW-BUINEN – In nauwe samenwerking met het Veenkoloniaal Museum in Veendam brengt het Keramisch Museum Goedewaagen tot eind augustus een eigen Art Nouveau of Jugendstil-programma.

Geen ander Nederlands museum brengt op zaal zo’n groot en tegelijk ook gevarieerd overzicht aan keramiek uit de periode 1890-1915 als het Nieuw-Buiner museum. Die verscheidenheid aan vormgeving en technieken staat centraal in de rondleidingen die conservator Friggo Visser op zondagmiddag 21 en 28 mei vanaf 14.00 uur geeft. Chinees-Japanse invloeden, maar ook de vrouwenbeeltenissen van Mucha of de herontdekking van technieken uit het Middellandse Zeegebied zijn afleesbaar in de museumzalen bij tegels, tegeltableaus en siervazen van diverse, Nederlandse fabrieken. De kunstnijverheid van rond 1900 betekende eveneens als reactie op de vaak fantasieloze massa industrie van de late 19e eeuw de ambachtelijke wedergeboorte van bloeiperiodes in kunst en kunstnijverheid vanaf de late middeleeuwen. De 1,5 uur durende rondleiding kost alleen de entreeprijs.

In het weekend van 3 en 4 juni dat het glas en keramiekdorp Nieuw-Buinen zijn 200-jarig bestaan viert opent het keramisch museum van 12.00 tot 17.00 uur zijn deuren voor de halve entreeprijs per persoon. Het museum biedt reüniegangers en geïnteresseerden uit de Drents-Groninger Veenkoloniën zo de gelegenheid om kennis te maken met de 164-jaar van de unieke glasproductie in het Veen. Met 144 topstukken van 6 fabrieken uit de collectie van de Nieuw-Buiner verzamelaar Henk Brans wordt de landelijk nauwelijks bekende ambachtelijke maakindustrie geïllustreerd. Ten behoeve van het maken van mallen voor te blazen glaswerk leverden pottenbakkers lange tijd massief gedraaide kleivormen. Een recent teruggevonden bron met personeelsgegevens van Voorheen Meursing leerde dat in 1942 bij de glasfabriek de pottenbakker Wiegman werkte.



Toen de glasindustrie van Nieuw-Buinen in de jaren 60 steeds meer arbeidsplaatsen verloor, kreeg Nieuw-Buinen in oktober 1963 een eigen grote keramische werkgever in de vorm van Royal Goedewaagen. Niet meer de hoogwaardige turf die de goedkope en kwalitatief hoogwaardige brandstof voor de glasindustrie tot ca 1950 vormde, maar het vanuit huidig perspectief spotgoedkope Groninger aardgas van omgerekend 2 Eurocent per kubieke meter bracht in 1963 de Gouwenaren ertoe om hun fabriek naar Drenthe te verhuizen. Honderden werknemers uit het Drentse Veen vonden nadien werk bij met name het schilderen van KLM-huisjes en Delfts Blauwe sierborden.



Goedewaagen Art Nouveau-tegeltableau, 1991 naar aquarelontwerp van Bert Nienhuis uit 1901, 70 x 70 cm

Emil Pfeiffer, Musselkanaal-Borger – kristalplastiek, h. 28,5 cm



