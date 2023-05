Westerwolde op bezoek bij directe concurrent Groninger Boys

GRONINGEN, WESTERWOLDE – Met nog twee competitiewedstrijden te gaan is het intussen duidelijk dat Westerwolde directe degradatie uit de derde klasse heeft ontlopen. Dit ondanks de nederlaag tegen MOVV, nu al weer drie weken geleden. Toch zal de formatie van trainer Richard Streuding de komende twee wedstrijden nog vol aan de bak moeten om nog een andere doelstelling te halen. Door de versterkte degradatieregeling die de KNVB voor dit seizoen heeft doorgevoerd, moeten in een klasse met twaalf teams de nummers negen en tien over een aantal weken nog nacompetitie spelen. Met het oog op het mogelijkerwijs realiseren van rechtstreekse handhaving in de derde klasse, ontmoeten zondagmiddag 14 mei de nummers zeven (Groninger Boys) en acht (Westerwolde) elkaar op sportpark West-End in Groningen.

De meest simpele conclusie m.b.t. deze tussenstand is dat beide ploegen, die nu nog net boven de nacompetitiestreep staan, de punten hard nodig hebben om op de meest simpele manier derdeklasser te blijven. Een en ander staat vast en zeker garant voor een boeiend voetbalduel op deze een na laatste competitiedag. Te meer, daar de eerste wedstrijd tussen beide opponenten van komende zondagmiddag begin dit jaar op sportpark De Barlage in Vlagtwedde in een 2 – 2 gelijkspel eindigde.

Groninger Boys heeft uit de tot dusver twintig gespeelde wedstrijden 26 punten weten te behalen en neemt daarmee dus de zevende plaats op de ranglijst in. In die wedstrijden scoorde de ploeg van trainer Freddy de Grooth 37 keer en kreeg het 42 treffers tegen. Westerwolde heeft uit eveneens twintig wedstrijden één punt minder en het doelsaldo van de Vlagtwedders is 36 – 43. Scheidsrechter van deze wedstrijd, die om 14.00 uur wordt afgetrapt op het sportpark aan de Zilverlaan in de wijk Vinkhuizen in de stad, is de heer B. Bos.

Uiteraard rekenen zowel de spelers als hun begeleiding komende zondagmiddag weer op een grote steun. De hoop is er dan ook op gevestigd dat komende zondagmiddag veel aanhangers van Westerwolde de weg naar Groningen weten te vinden. Zo niet, dan kan ook over ruim een week in de thuiswedstrijd tegen SVZ de steun ook zeer zeker nog van pas komen.

