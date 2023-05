Groot onderhoud aan molen De Korenbloem

VRIESCHELOO – Molen De Korenbloem is in groot onderhoud.

De gemeente Westerwolde heeft begin dit jaar een omgevingsvergunning verleend voor de restauratie van twee molens. Een daarvan is molen De Korenbloem in Vriescheloo. De molen staat in de steigers en de wieken zijn er af.

De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:

– vernieuwen bekleding achtkant en kap

– mastiekkraag op de stelling

– vernieuwen gevlucht.

De werkzaamheden worden verricht door molenmaker Molema uit Heiligerlee, die vervolgens zorg draagt voor een steigerbouwer en een dakdekkersbedrijf. Als alles volgens plan verloopt kan de molen 1 juli weer draaien.

Tijdens de restauratie is de molenwinkel gewoon geopend.

Molen De Korenbloem is in 1895 door molenmaker Siefken uit Blijham gebouwd. Het is een achtkante stellingmolen. De molen is in eigendom van de gemeente Westerwolde. In de molen is een winkel gevestigd, waar onder andere diverse meel- en streekproducten worden verkocht. De winkel wordt beheerd door Harm en Ankie Prenger. Molenaars zijn Harm Prenger en Remko Verstok. De laatste grote restauratie was in 1972.

De tweede molen waarvoor een omgevingsvergunning is verleend is Niemans Meul’n aan de Loosterweg.

Info: Remko Verstok

Foto’s: Remko Verstok en Jan Glazenburg