Aanrijding op de Middenweg in Veendam

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 15 mei, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

LATER EEN BUI | EEN PAAR DAGEN FRIS

Er is af en toe nog wel wat zon maar dat is minder dan gisteren want er komt ook een front aan. En later in de middag en vanavond kan dat ook af en toe een beetje regen brengen. Veel zal dat trouwens niet zijn en de temperatuur kan nog stijgen tot een graad of 18. Veel wind is er tot de avond ook niet, dus koud is anders.

Maar dat gaat morgen veranderen want dan is het maar 13 graden in de middag en er komt morgen ook windkracht 4 tot 5 uit het noordwesten bij te staan. Aan de andere kant gaat de luchtdruk weer wat omhoog. De noordwestenwind geeft dan ook flinke opklaringen en laat overdag ook maar een paar lokale buien toe.

Woensdag is de luchtdruk gestegen tot 1025 en dan blijft het droog, met mooie zonnige perioden en 13 á 14 graden. Donderdag komt er nog een graadje bij maar ook dan is het nog frisjes, pas volgend weekend kunnen we weer aan 20 graden gaan denken. Dat lijkt tegen die tijd met een noordoostenwind te gaan, met vrij veel zon en kans op een regen- of onweersbui.