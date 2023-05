Vissteigers langs het Boelo Tijdenskanaal officieel geopend

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 16 mei, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

OPKLARINGEN EN EEN BUI | IN HET WEEKEND WARMER

Het regenfront van gisteren is weg naar Midden-Europa maar de aanvoer van koude lucht heeft wel gevolgen voor de temperatuur want het is vanmiddag maar een graad of 13. En er is nog een verfrissende noordwestenwind met windkracht 3 tot 4. Er zijn weliswaar flinke opklaringen, maar er komt soms veel bewolking en vooral vanmiddag is er ook kans op een paar regenbuien.

Vanavond en vannacht wordt het weer helderder maar vanuit het Waddengebied kan misschien nog een kleine bui doordringen. Het wordt vrij koud met minima rond 5 graden en ook morgen is het niet warm met middagtemperaturen rond 12 graden. Maar het is morgen vrij zonnig met een zwakke tot matige noordenwind en veel zon met wat stapelwolken.

Donderdag is er heel weinig wind want dan komt een hogedrukgebied boven ons te liggen. En daarna komt de wind uit het noordoosten en dan kan de temperatuur beter omhoog gaan. Vrijdag is 18 graden mogelijk, in het weekend wordt het 20 graden of meer. Door de warmte en de zon kan dan overigens wel een bui ontstaan.