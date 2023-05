Alie Noorlag presenteert boek Batterie Delfzijl

VLAGTWEDDE – Alie Noorlag presenteert het door haar geschreven boek “Batterie Delfzijl”.



Alie Noorlag uit Vlagtwedde presenteert zaterdag 3 juni in het Muzee Aquarium in Delfzijl het door haar geschreven boek “Batterie Delfzijl, het was niet hun oorlog”.

Het is gebaseerd op het waar gebeurde verhaal over twee jonge mensen, Otto Tumbrink en Freeke Scheeres, die elkaar aan het eind van de oorlog leerden kennen.

De Duitse soldaat Otto Tumbrink werd in augustus 1941 als soldaat ingedeeld bij de

Batterie Delfzijl. In november 1942 werd hij overgeplaatst naar Batterie Nansum.

Hier leerde hij Freeke Scheeres uit Krewerd kennen. Samen wilden ze na de oorlog een

toekomst opbouwen.

Zover kwam het echter niet. Op 18 april 1945 was Tumbrink opnieuw in Delfzijl gelegerd.

Hier trapte de 15-jarige Meindert Hollander een voetbal in een mijnenveld en wilde deze terughalen. Tumbrink probeerde de jongen uit het mijnenveld te redden. Beide hebben het niet overleefd.

Otto Tumbrink heeft zijn dochtertje Elfriede Maria nooit mogen leren kennen.