DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Papenburg

Op 11 mei is tussen 8.20 en 10.40 uur op een parkeerplaats aan de Am Statdtpark/Alter Schulweg in Papenburg een blauwe VW Golf Plus aangereden. De wagen heeft voor 1.500 euro schade aan de achterzijde. Over de veroorzaker is niets bekend.

Haren

Maandagavond is rond tien uur een kiosk aan de Kirchstraße in Haren overvallen. Een medewerkster werd door een onbekend persoon bedreigd en gedwongen de kassa te openen. Hij ging er met 950 euro in onbekende richting vandoor. Van de overval zijn door een bewakingscamera opnames gemaakt. De dader is ca 1.80 m lang en was gekleed in een zwarte broek, een kaki groene hoodie, een zwarte jas met een lichtgekleurd rond embleem op de linker bovenarm, dunne grijze handschoenen en een bivakmuts. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie in Haren.

Weener

Gisteren is om 15.20 uur bij een bouwmarkt aan de Neue Feldstraße in Weener een poging gedaan om een reciprozaag (schrobzaagmachine) te stelen. Een 48 jarige man, zonder vaste woon- of verblijfplaats, probeerde de winkel met de koffer, met daarin de machine, zonder te betalen te verlaten. Hij werd door een medewerkster aangesproken. Twee andere medewerkers schoten haar te hulp. De man werd door de politie meegenomen. Hij bleek voor een ander vergrijp gesignaleerd te staan. Hij is in bewaring genomen.