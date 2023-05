Politie en NVWA vinden negen dode papegaaien in volières

GEMEENTE AA EN HUNZE – In volières achter een woning in de gemeente Aa en Hunze troffen de politie en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit afgelopen week negen dode papegaaien aan. Ook bleken er nog twintig levende papegaaien onder slechte omstandigheden te verblijven.

Op woensdag 10 mei controleerde het Team Milieu van de politie Noord-Nederland samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) de volières achter een woning in de gemeente Aa en Hunze. Dit naar aanleiding van informatie die was binnengekomen over het welzijn van de dieren, waarna een onderzoek wordt gestart.

Vieze hokken en onvoldoende voer

Bij de controle troffen agenten en medewerkers van de NVWA 9 overleden papegaaien aan, nog in de volières. Ook werden er twintig levende papegaaien gevonden. Ze verbleven in vieze hokken en beschikten over onvoldoende water en voer. De NVWA nam de dieren in beslag en voerde ze af naar een opvang, de overleden papegaaien werden geruimd.

Beschermd dier

De bewoner van het pand wordt naast dierenverwaarlozing verdacht van het onder zich hebben en verhandelen van papegaaien zonder over de juiste EU-certificaten te beschikken. Papegaaien zijn beschermd via het zogeheten Cites-verdrag en staan, afhankelijk van de soort, vermeld op de A of B lijst van Cites. De meest beschermde soorten (lijst A) moeten zijn voorzien van een gesloten pootring en een EU-certificaat. Het is verboden om bepaalde soorten papegaaien onder je te hebben, tenzij de vogels aantoonbaar zijn gekweekt en de legale herkomst kan worden aangetoond.

Het onderzoek wordt afgerond. De officier van justitie van het Functioneel Parket zal een besluit nemen over het vervolg.

Informatie delen

De politie werkt nauw samen met partners in de strijd tegen dierverwaarlozing of dierenmishandeling. Informatie die gedeeld wordt met de politie of met partners kan van groot belang zijn in de aanpak. Vermoedt u dat er dieren mishandeld worden of niet op de juiste manier worden onderhouden? Heeft u het idee dat er sprake is van verwaarlozing? Schroom dan niet om die informatie te delen. Dat kan met de politie via 0900 – 8844 of het meldformulier. Ook kunt u informatie delen via het meldformulier van de NVWA.

Bron: Politie