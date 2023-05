Politie komt met Mobiel Media Lab naar Winschoten

WINSCHOTEN – Het Mobiel Media Lab van de politie staat op zaterdag 20 mei tussen 09.00 en 16.30 uur op het Israëlplein in het centrum van Winschoten. Neem een kijkje in het Mobiel Media Lab, ga op de foto met politievoertuigen en -uitrusting of kom in gesprek met agenten en handhavers van de gemeente Oldambt.



De politie en handhaving geven u graag informatie over het voorkomen van digitale criminaliteit en oplichting of gaan graag met u in gesprek over andere onderwerpen. Het komt nog steeds met enige regelmaat voor dat mensen worden opgelicht via de digitale snelweg. Denk bijvoorbeeld aan bankpasfraude of betaalverzoekjes via WhatsApp. De politie en handhaving beantwoorden graag al uw vragen onder het genot van een bakje koffie of thee.

Ingezonden