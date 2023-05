Stichting “Veur Mekoar Veendam-Pekela” opgericht

VEENDAM, PEKELA – Praten over de toenemende kosten en de hoge inflatie in het afgelopen jaar is voor (bijna) iedereen gewoon goed geworden. In heel Nederland, maar zeker ook in de gemeenten Veendam en Pekela is de (dreigende) armoede-problematiek groot. Toch vindt nog niet iedereen de juiste hulp om de problemen op tijd aan te pakken. Daarom hebben meerdere kerken in de gemeenten Veendam en Pekela het initiatief opgepakt om een stichting op te richten die kan ondersteunen bij geldzorgen en armoede. Deze stichting is aangesloten bij de landelijke vereniging SchuldHulpMaatje en gebruikt de werkwijze van SchuldHulpMaatje.

Het initiatief is vanuit kerken genomen, maar de hulp staat open voor alle inwoners. Ook kan iedereen die graag klaar wil staan voor de ander, maatje worden. Na een leerzame en boeiende opleiding gaan de maatjes aan de slag, waarbij de coördinator beschikbaar is voor ondersteuning. Via de stichting kunnen mensen met (dreigende) financiële problemen gekoppeld worden aan een vrijwillig maatje en daadwerkelijk geholpen worden. Meer regie over het leven en zelfredzaamheid is het doel. Voelt u zich aangesproken, heeft u hulp nodig of interesse om mee te doen en invulling te geven aan dit zinvolle maatschappelijke project, neem contact met ons op. Stichting “Veur Mekoar Veendam-Pekela” wil je graag informeren over de mogelijkheden om een maatje te krijgen, of te worden. Samen vormen we een mooi team en helpen we elkaar hoe de hulp het beste te ontvangen of te kunnen bieden.

Wil je je aanmelden of wil je meer informatie?

Neem dan contact op met Tanja Uhlen via e-mail: tanja.uhlen@veendampekela.schuldhulpmaatje.nl

Ingezonden