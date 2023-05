Verslag van Jan Bossen van het ommetje door de Lethe

DE LETHE, BELLINGWOLDE – Vanmorgen organiseerden de wandelcoaches een wandeling door de Lethe. Hieronder het verslag met foto’s gemaakt door Jan Bossen.

Vandaag vertrok de wandeling in het kader van WandelenWerkt vanaf de Wymeersterbrug bij De Lethe. Hier stond vanaf 8.45 uur de koffie met cake weer klaar en konden de wandelaars zich melden bij de wandelcoaches. Evenals alle andere keren ook vandaag weer de drie bekende afstanden, 10-8 en 6 km.

Om 9.15 uur vertrok de groep voor de afstand van 10 km. De andere groepen vertrokken steeds 15 minuten later. Maar voor vertrek werd één van de wandelaars nog even in het zonnetje gezet. Deze had in de afgelopen paar weken op de fiets een rondje Nederland gemaakt en hierbij 1700 km afgelegd. Hiervoor werd hem een welverdiende medaille omgehangen.

Hoewel we al vaak een wandeling door de Lethe hebben gemaakt was het vandaag toch weer een wandeling waarbij we langs een aantal plaatsen kwamen waar we nog niet eerder waren geweest. En wat was het weer mooi wandelen door al dat jonge groen. We wandelden weer langs de Brualer Schloot, in het Nederlands ook wel het Pruus Daipke genoemd. Deze Schloot is in de jaren dertig van de vorige eeuw aangelegd als afwateringssloot en hierbij werd gebruik gemaakt van dwangarbeiders uit het concentratiekamp Rhede – Brual.

De wandeling ging deze keer, na aangekomen te zijn bij de brug, niet direct naar Wymeer, maar ging nog een stuk rechtdoor om zodoende uit te komen bij een prachtig natuurgebied. Zodoende benaderden we Wymeer vanuit een andere richting. Via het Smokkelpad ging het weer richting Brualer Schloot om daarna weer het prachtige gebied van de Lethe in te duiken.

Daarna liepen we langs de redoute van De Lethe. Deze veldschans, bestaande uit twee verdedigingswerken die door een soldatendijk met elkaar zijn verbonden. Het is in 1797 aangelegd. Langs de grens werd een behoorlijk aantal van deze redoutes aangelegd als verdedigingswerk, maar in de praktijk werd deze hoofdzakelijk gebruikt om smokkelarij tegen te gaan. Maar wanneer je de verhalen hierover mag geloven had ook dit geen enkel effect.

Vanaf de redoute konden we het huis van oud huisarts Bert Veeman al zien staan. Hier stond voor de liefhebbers weer twee soorten soep met brood te wachten. Hier werd deze keer ook weer dankbaar gebruik van gemaakt. Het was weer een prachtige wandeling.

Ingezonden door Jan Bossen