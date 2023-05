Wie trekt de rotte kies in Winschoten?

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 18 mei, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

LANGZAAM MEER ZON | WARMTE OP KOMST

Er zijn zo af en toe bewolkte momenten maar de zon komt er in de loop van de dag redelijk goed doorheen. Er is aanvankelijk heel weinig wind, maar vanmiddag komt er een zwak tot matig windje uit het noordoosten. Warm is het zeker nog niet want de maximumtemperatuur is maar 14 of 15 graden, terwijl het nu normaal 18 of 19 graden moet worden.

En het koelt vannacht ook weer behoorlijk af want de minimumtemperatuur voor komende nacht is 5 graden. Er is dan nog een zwak windje en morgenochtend is het opnieuw koud, maar morgenmiddag stijgt de temperatuur naar 18 of 19 graden. Dan staat er windkracht 3 tot 4, maar het is morgen behoorlijk zonnig en dat scheelt een stuk.

Zaterdag gaan we op voor de 20 graden en dan is er windkracht 4 tot 5, dus dan zal het wat vlagerig worden. Zondag en maandag is het zelfs 21 of 22 graden in de middag, maar vooral maandag is er kans op enkele buien. En na maandag wordt het ook weer koeler want de wind draait dan terug naar het noordwesten.