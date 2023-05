Brand in een van de kamers van het Eemshotel Delfzijl

DELFZIJL – De brandweer is vanmiddag uitgerukt voor een brand in het Eemshotel.

In het Eemshotel aan de Zeebadweg in Delfzijl is vanmiddag brand uitgebroken. Brandweer Delfzijl werd iets voor half twee gealarmeerd. Er werd opgeschaald naar middelbrand; een extra tankautospuit en een hoogwerker kwamen ter plaatse.

De brand was in een van de kamers. Daar kwam zwarte rook bij vrij.

De brand is inmiddels onder controle. Alle mensen staan buiten en de brand is uit. Het materiaal dat gebrand heeft, is naar buiten gebracht. De brand heeft voor veel rookschade gezorgd. Stichting Salvage is opgeroepen en gaat aan de slag met de schadeafhandeling.