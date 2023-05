DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Haren

Gistermorgen werden drie personen om 11 uur overlopen toen zij bij een leegstaande woning aan de Alten Torfwerk in Haren wilden inbreken. Toen zij de 33 jarige buurtbewoner zagen sloegen ze op de vlucht. Hierbij beschadigden ze een schutting. Over de hoogte van de schade is nog niets bekend.

Papenburg

Tussen 17 en 18 mei zijn in Papenburg meerdere auto’s beschadigd. Aan het Haubtkanal rechts werd een gele Peugeot 107 opengebroken. De daders probeerden de auto te stelen, maar dat mislukte. Uit een Opel Corsa C werden diverse spullen gestolen. Ook werd een zwarte Mercedes Combi opengebroken. Het is niet bekend of daar iets is gestolen.

Aan de Fahnenweg is een scooter gestolen. Deze werd in de omgeving teruggevonden. Een andere scooter, van het merk Nova, die uit dezelfde straat werd gestolen, is nog niet aangetroffen.

Aan de Alter Schulweg werd de deur van een BMW aan de bestuurderskant beschadigd. Vermoedelijk betreft het hier om een poging tot inbraak. Er werd niets gestolen.