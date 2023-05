Kunstkring Westerwolde opent haar deuren van Kunstcafé Galerie Spiekerhus

TER APEL – Vanmiddag was de opening van Kunstcafé Kunstkring Westerwolde in Galerie Spiekerhus.



Vanmiddag was de opening van Kunstcafé Kunstkring Westerwolde in Galerie Spiekerhus in Ter Apel.

Voorzitter Bernard Winkel van Stichting Kunstkring Westerwolde opende met de woorden “Ik sta hier met een grote glimlach op mijn gezicht omdat ik weet dat we erin geslaagd zijn om een mooi werk te presenteren”.

Het plan

Het bestuur van Kunstkring Westerwolde heeft in nauwe samenwerking met eigenaar Leon Eikens een mooi initiatief op de kaart gezet wat uniek is voor deze regio. Zonder deze samenwerking was het absoluut niet gelukt. Kunstkring Westerwolde heeft nu een plek gevonden waar kunst kan worden getoond en waar kunstenaars elkaar kunnen ontmoeten. Je hoeft geen lid te zijn van de Kring om elkaar hier te ontmoeten.

Kunstkring Westerwolde

Kunstkring Westerwolde is een stichting van kunstenaar van verschillende disciplines, zoals schilderkunst, fotografie, grafiek en ruimtelijke kunst. Maandelijks ontmoeten ze elkaar in het kunstcafé. Deze formule heeft de afgelopen jaren goed gewerkt en nu heeft Kunstkring Westerwolde een plek waar ze ook andere kunstenaars kunnen ontmoeten en inspireren.

Toekomst

Met Kunstcafé Galerie Spiekerhus wil Kunstkring Westerwolde in de toekomst ook aandacht besteden aan andere vormen van kunsten zoals podiumkunsten, poëzie, gedichten, literatuur en muziek. Kortom alles wat ons hart raak, abstract of realistisch, aldus de voorzitter.

Toegankelijk

De Galerie aan de Sellingerstraat 45 is wekelijks gratis opengesteld voor kunstenaars en publiek op vrijdagmiddag en zondagmiddag van 13:00-18:00 uur. Er is een doorlopende expositie te zien van verschillende kunstenaars uit onze regio. Ook is de Galerie een ontmoetingsplek voor workshops en het delen van kennis op welke wijze dan ook. Alles in een inspirerende omgeving en een ontspannen sfeer. Wees welkom de vlag hangt uit.

Ingezonden door André Dümmer