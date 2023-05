Lisa Harms wint Drèents Liedtiesfestival 2023

EMMEN – Op donderdag 18 mei 2023 vond de elfde editie van het Drèents Liedtiesfestival plaats. In de

finale in het ATLAS Theater in Emmen behaalde Lisa Harms met het lied ‘Tot de zun uut giet’ de meeste stemmen bij de verschillende vakjury’s. Het Drèents Liedtiesfestival wordt georganiseerd door de Stichting REUR. Dit jaar bestond de tv-vakjury uit Jason Staal, Lars Koehoorn en Iris Kroes.



Zoals ieder jaar werden de punten verdeeld door een vakjury -onderverdeeld in drie groepen-, daarnaast kon publiek tijdens de live uitzending van RTV Drenthe via sms een stem uitbrengen. De andere negen deelnemers aan het DLF23 waren Emile, Noordwaarts, Bertine Snippe, Dréents Grøs, Werilt, Marianne Veenstra, Madelon Heijnen, Sister Sister en Marjolein Schepers. Vorig jaar won Rick Hilberts het Drèents Liedtiesfestival met ‘Vallende Sterren’.



Met haar winst krijgt Lisa Harms € 2000,- om haar winnende lied op een professionele wijze op te nemen en uit te brengen en zal ze later dit jaar deelnemen aan het Europees Songfestival voor Minderheidstalen op het Suns Europe festival in Udine, waar ze het Nedersaksisch zal vertegenwoordigen. Nieuw dit jaar is dat Lisa ook Drenthe zal vertegenwoordigen op het Regio Songfestival. De dertien regionale, publieke omroepen organiseren samen een Regio Songfestival. De allereerste editie wordt op 4 november in

Utrecht gehouden.

