Slag om Bourtange, zaterdag 3 en zondag 4 juni 2023

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 19 mei, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

MOOIE VRIJDAG | EEN PAAR DAGEN WARM

Een hogedrukgebiedje tussen de Wadden en Denemarken geeft ons vandaag rustig en stabiel weer met veel zon en een beetje sluierbewolking. Er staat vanochtend windkracht 2 en vanmiddag windkracht 3, en vooral door de zon zal de temperatuur winst boeken ten opzichte van gisteren. Toen werd het maximaal 15 graden, maar nu zit een maximumtemperatuur van 18 graden er in de loop van de middag zeker in.

Daarna koelt het vanavond met helder weer nog redelijk af met vannacht minimumtemperaturen van 7 tot 9 graden, terwijl het afgelopen nacht daalde tot circa 4 graden.

Morgenmiddag gaan we door naar 19 graden maar er komt dan meer wind: ’s middags staat er windkracht 4 tot 5. Het is nog vrij zonnig maar toch komt er uit het oosten meer bewolking. En zondag is het ook vaak bewolkt, met kans op wat regen. Dat is dus een ander verhaal, ondanks dat het zondagmiddag ongeveer 22 graden wordt.

Op maandag is het ook vrij warm maar ook dan valt er soms regen, met kans op een enkele onweersbui. Na maandag gaat het door een noordwestenwind omlaag tot rond 18 graden, maar het is dan wel weer droger met af en toe zon.