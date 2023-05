Twee aanhoudingen na poging tot overval op supermarkt Poiesz in Veendam

VEENDAM – Rond half acht vanavond is een poging gedaan de Poiesz supermarkt aan de J.G. Pinksterstraat in Veendam te overvallen.

Een medewerker werd met een mes bedreigd. Zeker twee verdachten zijn er vandoor gegaan. De politie heeft in de omgeving van het Julianapark, op steenworp afstand van de supermarkt, twee personen aangehouden.

De politie doet onderzoek naar de poging tot overval en de bedreiging. Op dit moment lijkt het erop dat er geen buit is gemaakt. De twee aangehouden verdachten worden gehoord over wat hun rol is geweest bij de overval. De politie sluit niet uit dat er meer personen bij de overval betrokken zijn geweest.

Heeft u iets gezien of gehoord van de overval? Heeft u mogelijk verdachte personen in de omgeving van de supermarkt zien staan? Of beschikt u over camerabeelden? Bel dan met de politie via 0900-8844 of anoniem op 0800-7000.

Foto’s en info: Dennie Gaasendam, DG-Fotografie