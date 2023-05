Weinig geld en toch isoleren? Het kan én het levert direct geld op

STADSKANAAL – Gemeente Stadskanaal helpt huiseigenaren met een laag inkomen te verduurzamen. Met een gratis Quickscan is binnen 2,5 uur duidelijk welke isolatiemaatregelen voor een woning interessant zijn. Bewoners ontvangen een bespaarrapport en kunnen gratis geholpen worden bij het aanvragen van offertes en subsidies. Wethouder Hofstra: “Met deze subsidie willen we woningisolatie voor mensen met lage inkomens betaalbaar maken. Voor een bedrag van maximaal € 3.000,00 kan men een subsidieaanvraag doen. En een goed geïsoleerde woning scheelt ook weer op de energierekening”.

Gratis isolatiemaatregel

Maurice Karsten is Bespaarcoach voor de gemeente Stadskanaal. Hij helpt bij het aanvragen van offertes en het regelen van de financiering. Uit onderzoek blijkt dat veel mensen opzien tegen de investeringskosten en de papieren rompslomp. Mensen met een laag inkomen of geen spaargeld denken dat ze het niet kunnen betalen. Maurice is er om inwoners te helpen. En met de speciale subsidie is het nu extra interessant.

Inwoners met een koopwoning van vóór 1995, die minder dan € 1.363,06 (alleenstaand) of € 1.947,22 (samenwonend) netto per maand verdienen, komen in aanmerking voor één gratis isolatiemaatregel. Voor AOW-ers geldt € 1.516,97 (alleenstaand) en € 2.060,21 (samenwonend).

Jouwbespaarcoach.com

Inwoners die een afspraak met Maurice willen maken kunnen een mail sturen naar: maurice@jouwbespaarcoach.com. Maurice hielp eerder de familie Kanter, bekijk hun ervaring. Jouwbespaarcoach.com is een gezamenlijk initiatief van de Oost-Groninger gemeenten, waaronder de gemeente Stadskanaal. Het doel is om woningeigenaren te helpen bij het besparen van energie en het verduurzamen van de woning. Het wordt mede mogelijk gemaakt door Regio Deal Oost-Groningen.

Voor meer informatie zie: www.jouwbespaarcoach.com

Ingezonden