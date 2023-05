Geslaagde Leutje Sail in Veendam

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 21 mei, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

TWEE WARME DAGEN | MET KANS OP BUIEN

Het is weliswaar een vrij warme dag met vanmiddag een maximumtemperatuur van 23 graden, maar er is vrij veel bewolking met niet vaak zon, en vanavond is er door de warmte ook kans op enkele regen- en onweersbuien. De meeste kans op onweer is er overigens voor het oosten van het land en Friesland en Drenthe, maar wij kunnen in de loop van vanavond en komende nacht ook met een paar flinke buien te maken krijgen. De wind is maar zwak tot matig uit het noordoosten en als dat vanavond ook nog minder wordt, kan het benauwd worden.

Morgen wordt het ook redelijk warm met een graad of 22, maar we zitten dan wel in een front waarin vrij makkelijk buien kunnen ontstaan. Dat zal vooral in de middag gebeuren en we maken ook een goede kans op een paar flinke buien, met kans op onweer.

Dinsdag is dat front weg naar Oost-Duitsland en Polen. Wij hebben dan een noordwestenwind met bewolking en gaandeweg de dag flinke opklaringen. Eerst is nog een bui mogelijk, maar de temperatuur is dan terug naar 15 graden. En van woensdag tot vrijdag is het ook niet warm door een noordenwind. Wel is er dan vaak zon en het is dan vrijwel droog, woensdag zou nog een klein buitje kunnen vallen.