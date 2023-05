Marketing Drenthe lanceert ‘Oerdrenthe schommels’

DRENTHE – Drenthe zit vol fotogenieke plekjes en dat brengt Marketing Drenthe dit jaar graag extra onder de aandacht. Zo zijn er tien unieke ‘Oerdrenthe schommels’ ontwikkeld, die dienen als selfiespot voor zowel toeristen als inwoners. Door middel van een winactie roept Marketing Drenthe voorbijgangers op om hun mooiste foto te delen via Instagram. De schommels vind je op verschillende locaties door de provincie bij ondernemers binnen de vrijetijdssector.





Maak kans op een weekendje Drenthe met jouw selfie

“Bij Marketing Drenthe willen we graag laten zien hoe mooi onze provincie is. Ook in het landschap zelf willen we dit zichtbaar maken. Daarom hebben we deze Oerdrenthe schommels ontwikkeld als herkenbaar element,” aldus Michelle Boer van Marketing Drenthe. Bij de schommels vind je een selfiepaal waar je een mobiel in kunt plaatsen voor het perfecte plaatje. En met dit plaatje kun je ook nog eens kans maken op een weekendje Drenthe. Hoe? Door de foto te delen op Instagram met #Oerdrenthe. Wanneer je dit voor eind september 2023 deelt, doe je automatisch mee aan de winactie. Marketing Drenthe selecteert in oktober de winnende foto.



Aan Gedeputeerde Henk Brink de eer om de eerste schommelselfie te maken. “De schommels zijn een mooi middel om toeristen en inwoners stil te laten staan bij de vele mooie plekjes die Drenthe te bieden heeft. Soms lopen we er zo aan voorbij omdat het voor ons normaal geworden is. In combinatie met de fotoactie inspireert het ook weer andere mensen om deze plekken te bezoeken,” aldus Gedeputeerde Henk Brink.



Fotogenieke plekken in de Oerprovincie van Nederland

Eind vorig jaar deed Marketing Drenthe een oproep aan ondernemers in de recreatiesector waarbij ze konden aangeven interesse te hebben in een Oerdrenthe schommel. Uit de aanmeldingen zijn vervolgens 10 locaties geselecteerd. “Bij de selectie hebben we gekeken naar fotogenieke locaties die aansluiten bij de Oerpositionering van Drenthe. Denk bijvoorbeeld aan toffe plekken in de natuur of idyllische brinkdorpen”, aldus Michelle Boer van Marketing Drenthe.

Bij de Boslounge bij Van der Valk Spier hebben ze de schommel al hangen en daar is Silvia Timmer enthousiast over: “We zijn hartstikke blij dat we geselecteerd zijn als locatie. We kunnen gasten tippen een mooi vakantiekiekje te maken en wanneer deze foto’s gedeeld worden, draagt dat ook weer bij aan onze zichtbaarheid”.



Waar vind je de schommels?

Wil je ook een mooie foto maken bij een Oerdrenthe schommel? Je vindt de schommels op de volgende locaties: 25 Graden Noord in Drouwenerveen, de Boslounge bij Van der Valk Spier, Klimpark Joytime in Grolloo, De Drentse Heerlijkheid in Orvelte, De Oosterweide in Pesse, De Jachthut in Wijster, Aspergeboerderij Sandur in Nieuw-Amsterdam, het Toeristisch Huis van Drenthe in Dwingeloo, DX Adventurepark in Gasselte en Camping Norgerberg in Norg.

