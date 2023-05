Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 22 mei, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

KANS OP REGENBUIEN | NA VANDAAG KOELER

De meeste buien zijn vannacht langs ons heen gegaan naar Friesland en de Wadden, maar verspreid is er wel wat regen gevallen. Lokaal valt vanochtend een bui maar er is ook af en toe zon te verwachten. Vanmiddag en vanavond neemt de kans op enkele regenbuien toe en daarbij is bij ons een kleine kans op onweer. Meer kans op een onweersbui is er later vandaag over de grens in Duitsland.

Er is vanmiddag ook nog wel wat zon, en door een zwakke veranderlijke wind wordt het vrij warm met een maximum rond 22 graden. Vanavond komt er een matige noordwestenwind en dan begint de aanvoer van koelere lucht.

Want vannacht daalt het tot rond 10 graden en morgen wordt het in de middag slechts 14 of 15 graden. Dan is er windkracht 3 tot 4 en ’s ochtends is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen, maar in de middag en avond is het droog met brede opklaringen vanaf zee.

Na morgen is er tot het einde van de week een noordenwind. Dat geeft overwegend droog weer met soms mooie zonnige perioden, en middagtemperaturen rond 16 graden.