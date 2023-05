Auto’s botsen op kruispunt in Wildervank

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 23 mei, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VRIJ VEEL BEWOLKING | EIND VAN DE WEEK ZONNIG

Er komt vandaag een afwisseling van veel wolkenvelden en wat zon, en er is nog kans op een klein buitje of wat motregen. Maar de meeste tijd is het droog, de wind is meest matig uit het noordwesten met windkracht 3 tot 4, maar het is fris met een maximumtemperatuur van 14 graden.

Niet warm dus, en ook morgen is geen zomerse dag met een maximum rond 15 graden en minima vannacht rond 15 graden. Het weerbeeld is morgen is ook nog niet je-dat met een matige noordwestenwind en vrij veel bewolking met kans op een regenbuitje.

Het is pas donderdag dat de wind gaat draaien naar noord tot noordoost en dan is het helemaal droog met meer zonnige perioden en 16 á 17 graden in de middag. Vrijdag is het meest zonnig met ook 16 of 17 graden, zaterdag wordt het 20 graden, maar of dat warmere weer op langere termijn gaat doorzetten is nu nog onduidelijk.