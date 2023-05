Roparun maakt zich op voor de 32ste editie

REGIO – In het pinksterweekend vindt de tweeëndertigste editie van de Roparun plaats. De ruim vijfduizend deelnemers, verdeeld over 212 teams, leggen dat weekend een afstand van meer dan 500 kilometer af. Dit jaar starten ze wederom vanaf Evenementenlocatie Vliegveld Twenthe en gaan ze in estafettevorm richting de Coolsingel in Rotterdam. Met deze uitdaging halen de teams geld op dat via Stichting Roparun wordt ingezet voor ondersteunende zorg voor mensen met kanker.

Voor directeur Lesly Wolters wordt het zijn eerste Roparun in deze functie: “Wij kijken uit naar een prachtig weekend. Ontzettend veel lopers, fietsers, ondersteunende teamleden en vrijwilligers gaan een sportieve prestatie van grote waarde leveren. Veel doorkomstcomités zijn al maanden druk bezig om de Roparunners op een prachtige manier te verwelkomen. Onze organisatie is er klaar voor, de teams hebben er zin in, de weersverwachtingen zijn goed en de vrijwilligers bereiden zich voor. Kortom: Nederland staat een prachtig weekend te wachten. Wij laten tijdens het evenement als het ware een spoor van donaties na aan prachtige doelen die langs de route gevestigd zijn.”

De eerste teams starten op zaterdag 27 mei vanaf 11:00 uur en worden vanaf maandag 29 mei 12:00 uur verwacht op de finish. Er vindt niet alleen een feestje op de start en finish plaats, want over de gehele route kunnen de deelnemers op steun rekenen. Diverse doorkomstcomités in heel Nederland zijn de afgelopen weken bezig geweest om voor de Roparunners een warm onthaal te organiseren als zij door hun gemeente komen. Iedere stad en dorp doet dat op zijn eigen manier en niet alleen voor de deelnemers, maar ook voor het publiek belooft het een ontzettend leuk weekend te worden. De thuisblijvers kunnen de teams dag en nacht live volgen via de televisie of radio op onder meer de website van Roparun (www.roparun.nl). Voor de organisatie zijn ongeveer vijfhonderd vrijwilligers actief.

Goed doel

De Roparun is een evenement waarbij teams geld ophalen voor projecten die het leven van mensen

met kanker veraangenamen. In 2022 bracht de estafetteloop een bedrag van ruim drie miljoen euro op. De teams zetten zich, met de acties die ze organiseren, het gehele jaar in voor het goede doel. De

acties variëren van collecteren tot het wassen van auto’s en van het verkopen van een zelf bedachte

Roparunpuzzel tot het rondbrengen van kerstkaarten. Al het geld wat deze teams ophalen komt ten

goede van de ondersteunende zorg voor mensen met kanker.

Over Roparun

De Roparun is een non-stop estafetteloop die al meer dan 30 jaar wordt georganiseerd. Teams organiseren in aanloop naar het evenement acties om geld op te halen. Tijdens het evenement lopen en fietsen de deelnemers in estafettevorm en worden zij begeleid en ondersteund door bijvoorbeeld chauffeurs, verzorgers en cateraars. Het ingezamelde bedrag wordt gebruikt om verschillende doelen in Nederland, Frankrijk, België en Duitsland te ondersteunen die het leven van mensen met kanker waar mogelijk draaglijker proberen te maken.

Route

De noordelijke route loopt ook door de gemeenten Westerwolde, Pekela, Stadskanaal en Emmen.

HIER vindt u de noordelijke route.

Ingezonden