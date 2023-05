SeniorWeb en Rabobank werken samen aan digitale zelfredzaamheid van ouderen

REGIO – 2,6 miljoen mensen in Nederland hebben moeite met online bankieren. Daarom blijven SeniorWeb en Rabobank samenwerken aan de digitale zelfredzaamheid van ouderen. Vandaag tekenden Daniël de Levita, Directeur-bestuurder van SeniorWeb, en Maartje Gosselink, Accessibility manager van Rabobank, het nieuwe contract. Deze samenwerking, die in 1997 van start ging, met veel ervaring en kennis vanuit beide partijen, wordt landelijk voortgezet.

Ondersteuning in digitale wereld

Digitale vaardigheden zijn in deze moderne maatschappij onmisbaar om zelfstandig te kunnen participeren. Dat geldt ook voor het doen van bankzaken. SeniorWeb helpt Rabobankklanten om de stap naar de digitale wereld te zetten. De vrijwilligers van SeniorWeb geven in samenwerking met Rabobank workshops over de basis van veilig internetbankieren en mobielbankieren. Op deze manier hebben SeniorWeb en Rabobank in de afgelopen jaren duizenden mensen geholpen om wegwijs te worden in de digitale samenleving. En er is nog steeds een grote groep senioren die niet digitaal vaardig is of ondersteuning nodig heeft bij het ontwikkelen van hun digitale vaardigheden.

Daniël de Levita: ‘Digitale ontwikkelingen gaan snel en niet iedereen kan deze bijhouden. Digitale vaardigheden zijn essentieel voor iedereen om mee te kunnen doen, ze vergroten je wereld en zelfredzaamheid. SeniorWeb is blij ook met deze samenwerking en om hier een bijdrage aan te kunnen leveren.’

Maartje Gosselink: ‘Er is nog steeds een grote groep senioren die ondersteuning nodig heeft bij het ontwikkelen van digitale vaardigheden om online te kunnen bankieren. We geven samen met SeniorWeb workshops internetbankieren bij de lokale Rabobanken. Daarnaast verwijzen medewerkers van Rabobank minder digitaal vaardige klanten door naar SeniorWeb.’

Workshops met leeftijdsgenoten

In de workshops worden klanten van Rabobank stap voor stap meegenomen in hoe je kunt internetbankieren, je saldo kunt checken op je mobiel of tablet, en hoe je gemakkelijk een betaling kunt doen, de app kunt downloaden of een nieuwe bankpas aan kunt vragen. Dit zijn alledaagse handelingen voor iemand die digitaal vaardig is, maar moeilijk voor iemand die digitale vaardigheden mist.

Het bijzondere van de workshops van SeniorWeb is dat ze gegeven worden voor en door leeftijdsgenoten. Dit zijn vrijwilligers die goed bekend zijn met het gebruik van de computer, de tablet en de smartphone. De workshops vinden plaats in een lokale Rabobank of in een SeniorWeb Leslocatie, met lesmateriaal dat is afgestemd op de praktijk. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met hun lokale Rabobank om te vragen of en wanneer er in hun regio een volgende cursus gepland staat. Klanten die onlangs deze cursus hebben gevolgd in Meppel waren zeer tevreden. Enkele reacties:

‘Fijn om samen alle stappen door te nemen. Ik heb er alle vertrouwen in het thuis op te pakken.’

‘Mooie workshop en heel duidelijk uitgelegd! Dit helpt me enorm.’

