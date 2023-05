Familie oud-chirurg schenkt pianovleugel aan Treant

EMMEN – Op ziekenhuislocatie Scheper van Treant in Emmen kunnen medewerkers, patiënten en bezoekers vanaf nu gebruikmaken van een pianovleugel. Wijlen Bauco Bart Molenaar (chirurg) heeft de vleugel nagelaten aan Treant, omdat muziek een belangrijke rol in zijn leven speelde en muziek ook helend kan werken voor onze patiënten. Molenaar was van 1960 tot 1988 chirurg in Emmen. Eerst in het Diaconessenhuis aan de Angelsloërdijk en later op de huidige locatie Scheper aan de Boermarkeweg.

Gisteren, woensdag 24 mei, is de vleugel feestelijk in gebruik genomen. In het bijzijn van de vrouw, zoon en dochter van Bauco Bart Molenaar. Ter ere van deze gelegenheid gaf pianist Jan Lenselink als eerste belangeloos een mini-concert.

Positieve omgeving voor patiënten en medewerkers

De familie van oud-chirurg Molenaar hoopt dat het instrument bijdraagt aan een positieve omgeving voor patiënten en medewerkers. In overleg met de familie staat de vleugel in ‘De Schipholruimte’, de open eerste verdieping bij de hoofdingang, zodat iedereen er op kan spelen. Dat is ook de nadrukkelijke wens van de familie Molenaar.

Muziek vermindert stress en pijn

Treant is blij met de geschonken vleugel. Diverse onderzoeken in de neuropsychologie laten zien dat muziek kan helpen bij het verminderen van pijn en stress. Ook stimuleert het dopamine en oxytocine, twee stoffen die wezenlijk bijdragen aan het geluksgevoel van mensen. Treant heeft niet voor niets muziektherapeuten in dienst, zowel in de ouderen- als in de ziekenhuiszorg. De zorgorganisatie hoopt dan ook dat de vleugel veel gebruikt zal worden.

Kun je goed pianospelen? Voel je van harte uitgenodigd om ook gebruik te maken van de vleugel!

