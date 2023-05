Gemeente Oldambt ook bereikbaar via WhatsApp

OLDAMBT – Sinds een maand kunnen inwoners van Oldambt gebruikmaken van WhatsApp voor contact met de gemeente. Voordelen daarvan zijn dat het laagdrempelig en vlot is. Korte vragen, snel iets navragen of als wegwijzer om informatie te krijgen; dat is handig via WhatsApp.

Bereikbaar

Inwoners kunnen appen met de gemeente via het nummer 06 81 02 01 96. De gemeente reageert tijdens haar openingstijden zo snel mogelijk. Dus van maandag tot en met donderdag van 09.00 uur tot 16.30 uur en op vrijdag van 09.00 uur tot 15.00 uur. Het nummer is alleen te gebruiken voor WhatsApp-berichten.

Optimalisatie

“Wij willen onze dienstverlening optimaliseren. Daar werken we constant aan,” zegt wethouder dienstverlening en digitalisering Erich Wünker. “En daar hoort uitbreiding van onze digitale contactkanalen ook bij. Het is, denken wij, een mooie, snelle aanvulling naast telefonie en onze andere kanalen zoals e-mail of Facebook.”

Proefperiode

Wünker vervolgt: “Inwoners kunnen het WhatsApp-nummer bereiken tot oktober. We proberen in die periode uit of het ook van toegevoegde waarde is. Dit wordt ook via een klanttevredenheidsonderzoek aan het einde van de zomer getest. Dus ik zou zeggen: probeer het vooral en blijf het gebruiken als het echt handig is.”

In september wil de gemeente de knoop doorhakken of WhatsApp blijft.

Ingezonden