Kerken en voedselbank Nieuw-Buinen in actie voor minima

NIEUW-BUINEN – Nieuw-Buinen bestaat 200 jaar en dus is het feest in het dorp. De plaatselijke voedselbank hoopt dat de jarige dorpsbewoners ervan genieten, maar ook bereid zijn om zelf te trakteren. Ze organiseert daarom zondag 4 juni, tussen 9.30 en 16 uur, samen met de kerken een grote inzamelingsactie. Die vindt plaats op het grasveld achter het MFA-gebouw aan het Noorderdiep 141.

Elke bijdrage is welkom, van een pakje nasi of bami mix, tot appelmoes en van soep tot en met houdbare melk. Maar ook broodbeleg zoals jam, hagelslag en chocolademelk kan goed gebruikt worden. ‘We zijn onderdeel van de voedselbank Zuidoost-Drenthe, maar alles wat 4 juni ingezameld wordt, gaat naar mensen in Nieuw-Buinen, ’legt actiecoördinator Gretha de Boer uit.



35 gezinnen

‘Ruim 35 gezinnen in Nieuw-Buinen maken twee keer per maand gebruik van de voedselbank’, aldus de actiecoördinator. Voor hen is het al feest als ze alledaagse producten, zoals koffie, suiker, of broodbeleg in huis hebben. Haar hoop is dat de feestvierders ook even langskomen bij de stand achter het MFA en iets meenemen voor deze mede-dorpsgenoten. Geld doneren kan via de QR-code die bij de stand aanwezig is.’

Ingezonden