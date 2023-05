Vandaag in De Dag Vanmorgen

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 24 mei, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

BEWOLKING EN ZON | NA VANDAAG ZONNIGER

De toon ligt vandaag de meeste tijd op de bewolking, maar geregeld is er een zonnige periode en het is in ieder geval een rustige dag met een zwakke tot matige wind uit noordwest tot noord. Maar daarmee is het nog steeds fris want de maximumtemperatuur is maar 15 of 16 graden, gisterenmiddag was het tussen de 14 en 15 graden.

En ook komende nacht en morgenochtend zijn er nog bewolkte momenten, maar morgenmiddag- en avond is het meest zonnig bij een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Dat geeft iets hogere temperaturen met een maximumtemperatuur rond 16 graden, minimum vannacht rond 7 graden.

Vrijdag is sowieso een zonnige dag, dan met een graad of 17 en in het weekend is het ’s middags19 tot 20 graden. Dat gaat zaterdag met veel zon, zondag is er wat meer bewolking en na de zondag zou het weer wat koeler moeten zijn.