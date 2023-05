Verslag van Jan Bossen van het ommetje door Slegge

SLEGGE– Gistermorgen organiseerden de wandelcoaches een wandeling door Slegge. Hieronder het verslag met foto’s gemaakt door Jan Bossen.

Op woensdag 24 mei waren de wandelcoaches van WandelenWerkt neergestreken in Slegge, om vanuit hier hun wekelijkse wandeling te laten vertrekken. Slegge is een buurtschap, gelegen aan de weg van Jipsingboermussel naar Ter Wisch, de Schaalbergerweg.

In het café-restaurant bij de forellenvisserij stond vanaf 8.45 uur de koffie weer klaar en konden de wandelaars die zich voor de wandeling hadden opgegeven zich melden bij de wandelcoaches. En ook deze dag waren er weer drie afstanden te wandelen, de gebruikelijke 6, 8 en 10 km.

Om 9.15 uur vertrok de groep voor de 10 km wandeling en wandelde de Sleggekampen in. Dit is de naam van het aanliggende gebied tussen de Schaalbergerweg en Ter Haar. De Schaalbergerweg was tot ver in de twintigste eeuw niet meer dan een veredeld zandpad. Pas in 1928 werd begonnen met de verharding van de weg. En hiervoor was natuurlijk veel geld nodig. Hiervoor werd in 1927 de Wegwaterschap Schaalbergerweg opgericht. Dit waterschap had de taak om de Schaalbergerweg te verlengen en te verharden. Om dit te bekostigen werd een geldlening afgesloten. En deze moest natuurlijk ook weer worden afgelost. Dit is dus gelukt. Toen in 1964 de lening was afgelost, werd de weg overgedragen aan de ( toenmalige) gemeente Vlagtwedde en werd het waterschap opgeheven.



Nadat we de Sleggekampen achter ons hadden gelaten staken we de weg over en kwamen we, nadat we uitgebreid aandacht hebben besteed aan de oudste schaapskooi van Westerwolde, terecht in het stroomdal van de Ruiten Aa. We volgden de Aa door een oase van bloeiend brem en fluitenkruid. Via Ter Haar en Ter Wisch ging het langs de Schaalbergerweg weer terug naar De Slegge. Hier stond zoals gewoonlijk, voor de liefhebber, de soep met brood weer te wachten. Voor de liefhebbers was er ook iets te eten van de specialiteit van het huis: forel.

Al met al weer een prachtige wandeling door een werkelijk schitterend gebied. Het deed weer denken aan een oude slogan van onze gemeente Westerwolde, het op één na mooiste gebied van Nederland.

Ingezonden door Jan Bossen