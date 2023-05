Drie auto’s botsen op de N367 bij Oude Pekela

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 26 mei, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZON ZET DOOR | TOT ZONDAG WARMER

We zijn de dag met zon begonnen en af en toe komt er vandaag wel wat bewolking uit het Waddengebied onze kant op, maar door de bank genomen is het een vrij zonnige dag. De wind is zwak tot matig uit noord tot noordoost en met de zon stijgt de temperatuur tot ongeveer 18 graden.

Morgen komt de 20 graden duidelijk in beeld, want dan is er een zwakke tot matige wind uit het noordoosten tot noorden. Zondag is er wat meer bewolking maar dan is het ook nog 18 tot 20 graden, maandag is het weer iets koeler. Voor wat betreft mogen we ook morgen rekenen op flink wat zon, zondag is er wat meer bewolking en maandag zijn er vaak ook bewolkte momenten. De wind is zondag en maandag zwak tot matig uit het noordoosten tot noorden.

De langere termijn geeft voor midden volgende week een temperatuur van 15 tot 17 graden, maar later in de week kan het weer gaan stijgen richting 20 graden. Want midden volgende week waait de wind uit het noorden, eind van de volgende week is er waarschijnlijk een noordoosten- tot oostenwind.