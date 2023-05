Wat weet jij over zonnebrandcrème? 6 feiten en fabels op een rij

REGIO – Vandaag, zaterdag 27 mei, is het de Dag van de Zonnebrandcrème. Op deze dag schenkt Treant extra aandacht aan het belang van goed smeren. Want heeft zonnebrandcrème eigenlijk een houdbaarheidsdatum? En is zonnebrandcrème slecht voor je? Dermatoloog Gerda van der Wier van Treant geeft uitleg door de belangrijkste feiten en fabels op een rij te zetten.



Eén keer goed smeren per dag is voldoende: FABEL!

‘Dit is niet waar. Hoe vaak je moet smeren, is voor iedereen anders. Het heeft te maken met je huidtype, de zonkracht op dat moment en wat je in de zon doet. Mijn advies is om je 1 keer per 2 uur in te smeren met minimaal factor 30.’



Waterbestendige zonnebrandcrème beschermt mij de hele dag: FABEL!

‘Dat klopt niet. Waterbestendig betekent dat de zonnebrand tijdens het zwemmen beter op je huid blijft zitten. Maar dit betekent niet dat de crème de hele dag blijft zitten. Heb je gezwommen of gezweet? Smeer je dan altijd opnieuw in.’



Zonnebrandcrème heeft een houdbaarheidsdatum: FEIT!

‘Dat klopt! Als je je zonnebrandcrème open maakt, kun je deze maximaal een jaar gebruiken. Dat komt omdat de beschermingsfactor (SPF) na een tijdje minder wordt. De crème beschermt je dan dus minder goed. Bewaar je zonnebrand dus niet te lang.’



Zonnebrandcrème kun je op een warme plek bewaren: FABEL!

‘Dat klopt niet. Zonnebrandcrème beschermt minder goed als je de crème op een warme plek bewaart. Bewaar zonnebrand daarom niet in de volle zon of een warme auto. Je kan je crème thuis op kamertemperatuur bewaren. Voor buiten geldt: de crème gesloten bewaren in de schaduw.’



Zonnebrandcrème is kankerverwekkend: FABEL!

‘Nee, dit is niet waar. Volgens de Europese wetgeving mogen er geen kankerverwekkende stoffen in cosmetica zitten. Dit is verboden. Naast de Europese wetgeving is er nog een extra controle op de stoffen die gebruikt worden in cosmeticaproducten zoals zonnebrandcrème. Dit betekent dat ze kijken of de gebruikte stoffen in het product veilig zijn. Zonnebrandcrèmes kun je dus veilig gebruiken.’



Een goedkope zonnebrand is net zo goed als een duur merk: FEIT!

‘Wat de prijs van je zonnebrand ook is, ze beschermen allemaal even goed. Beschermingsfactoren betekenen overal ter wereld hetzelfde. Het is wel belangrijk om niet te weinig zonnebrandcrème te gebruiken. Dat geeft een lagere beschermingsfactor dan op de verpakking staat. Gebruik daarom 7 theelepels zonnebrandcrème per smeerbeurt:

1 voor gezicht en hals

2 voor armen en schouders

2 voor borst, buik en rug

2 voor benen en voeten

Vergeet niet je oren, lippen en de bovenkant van je voeten ook in te smeren.’

Ingezonden door Treant