Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 27 mei, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZONNIG WEEKEND | MAANDAG EN DINSDAG KOELER

Het is ook vandaag een vrij zonnige dag, al zijn er ook wel bewolkte momenten en er zijn vooral vanmiddag ook weer wat stapelwolken. Gisteren viel het met de temperatuur een beetje tegen met een maximum van 16 graden, maar vandaag is 18 á 19 graden wat makkelijk haalbaar. De wind is opnieuw zwak tot matig uit het noordoosten tot noorden met windkracht 2 tot 3, in de middag soms windkracht 4.

Vannacht en morgen komt er uit het noorden soms wat meer bewolking, maar dat is vooral wat midden- en hoge bewolking en ook morgen is er daarom vrij veel zon. Voor de temperaturen maakt het ook niet uit, die dalen vannacht tot circa 7 graden, maar stijgen morgenmiddag weer naar het gebied van 18 tot 20 graden.

Maandag is er een duidelijke noordenwind. Dat brengt de maximumtemperatuur maandag en dinsdag terug tot ongeveer 16 graden en er is dan meer bewolking. Maar na dinsdag is er opnieuw een noordoostenwind- tot oostenwind. Dat maakt de weg op zijn beurt weer vrij voor middagtemperaturen rond of boven de 20 graden.