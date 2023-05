DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Meppen

Gistermiddag is een poging gedaan een bakkerszaak aan de Markt in Meppen te overvallen. De dader kwam om vijf uur de winkel binnen, bedreigde de 64 jarige verkoopster met een mes en eiste geld. De vrouw wist de aandacht van voorbijgangers te trekken, waarop de dader er zonder buit op een fiets vandoor ging. Er is nog naar hem gezocht, maar zonder resultaat. Hij wordt omschreven als een man van ca. 40 jaar met een gezet postuur. Hij is 1.80-1.85 m lang en heeft grijs haar en was gekleed in een donkere jas en een spijkerbroek.

Lathen

Gisteren is tussen 15.55 en 16.35 uur op de parkeerplaats van de Combi aan de “Große Straße” in Lathen een blauwe Mercedes aangereden. De veroorzaker is er vandoor gegaan.

Bunde

Bij een verkeerscontrole viel gistermorgen om 7.40 uur een 78 jarige inwoner van Bunde door de mand. Hij reed onder invloed van alcohol in zijn auto op de Boenster Straße. Een blaastest wees 0.80 promille aan. Er is proces verbaal opgemaakt. De man kreeg tevens een rijontzegging.