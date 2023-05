Westerwolde Wandelweekend rond thema ‘eeuwenoud en springlevend’

WESTERWOLDE – Eeuwenoud & Springlevend is dit jaar het thema van het Westerwolde Wandelweekend, dat plaatsvindt op 24 en 25 juni vanaf De Polderputten in Ter Apel. Op zaterdag is er een tien kilometer lange beleefroute, terwijl de zondag is ingeruimd voor meer geoefende wandelaars met routes van 12½, 25 en 40 kilometer door de prachtige natuur van Westerwolde. Opgeven kan nu via www.westerwoldewandelweekend.nl.

De wandelingen tijdens het Westerwolde Wandelweekend vinden elk jaar plaats vanaf een andere locatie. Dit jaar is het de beurt aan Ter Apel, waar de wandelaars beginnen en eindigen bij autosportcircuit De Polderputten. “Met het Wandelweekend willen wij bijdragen aan de promotie van onze regio als fantastisch wandelgebied”, zegt voorzitter Henk Oosterhuis van stichting Wandelen in Westerwolde namens de organisatie.

Het thema ‘eeuwenoud en springlevend’ draagt uit dat Westerwolde als wandelgebied springlevend is. Want wandelen is ‘booming’ in Westerwolde. Dat laten de cijfers zien die stichting Wandelen in Westerwolde via haar website verzamelt. Het Westerwoldepad en de veertig kortere wandelroutes die de stichting beheert zijn enorm in trek en de reacties van wandelaars zijn bijzonder positief. De wandelaars vinden in Westerwolde diverse eeuwenoude pareltjes, zoals het Museumklooster in Ter Apel, dat tijdens het Wandelweekend ook een belangrijke rol speelt.

Zaterdag

Op zaterdag 24 juni is er de tien kilometer lange Beleefroute met diverse activiteiten en bijzondere locaties. In en om het Museum Klooster wandelen de deelnemers zo de sfeer van de Middeleeuwen in dankzij diverse personages van stichting Middeleeuws Ter Apel en scènes uit die tijd. In ecodorp Land van Aine zien zij hoe mensen daar wonen en leven in bewuste verbinding met elkaar en de aarde. Enkele van de bewoners van de enkele tientallen ecowoningen in Land van Aine geven tekst en uitleg over de ambities, projecten en plannen waarmee zij willen meebouwen aan een sociaal en ecologisch duurzame wereld. In evenementencentrum het Spiekerhûs op het voormalige terrein van de Stadsboerderij is een Wandelmarkt te vinden met zo’n vijftien stands van organisaties, bedrijven en verenigingen zich op enigerlei wijze bezig houden met zaken die met wandelen te maken hebben. Ook is er een actieve tentoonstelling van Kunstzinning Westerwolde. Diverse kunstenaars uit Westerwolde exposeren hun moderne kunstwerken en zijn persoonlijk aanwezig om te vertellen over hun werk en met de wandelaars in gesprek te gaan.

Onderweg kunnen de wandelaars genieten van muziek door draaiorgel Zwarte Dorus en het dweilorkest van de Ter Apeler Harmonie. Ook kunnen de wandelaars even halt houden bij een ijskar. Muskusrattenvanger Henk Wolf van waterschap Hunze & Aa’s toont opgezette dieren en vertelt over nut, noodzaak, hoe en waarom van het vangen van de muskusratten.

Zondag

De zondag is zoals gebruikelijk ingeruimd voor de meer geoefende wandelaars. Op die dag zijn er wat minder activiteiten en zijn de routes langer. Deelnemers hebben dan keuze uit routes van 12½, 25 of 40 kilometer. Wel zijn er dan wederom de Wandelmarkt en actieve expositie in het Spiekerhûs. Ook passeren deelnemers van de langere afstanden natuurbegraafplaats Laude.

Starten kan op zaterdag tussen 17.30 en 19.00 uur, dan moeten de wandelaars om uiterlijk 22.00 uur weer binnen zijn. Op zondag starten de wandelaars voor de 12½, 25 of 40 kilometer respectievelijk tussen 9.30 en 13.00 uur, tussen 8.45 en 10.00 uur en tussen 8.00 en 09.00 uur. Om uiterlijk 18.00 uur moeten alle wandelaars weer binnen zijn.

Opgave kan nu via www.westerwoldewandelweekend.nl.

Ingezonden