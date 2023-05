Winkel aan de Grote Markt overvallen

GRONINGEN – Omstreeks 09:40 uur is een opticien aan de Grote Markt in Groningen overvallen.

Vanmorgen is opticien Greving en Greving aan de Grote Markt overvallen. Een man bedreigde het personeel met een steekwapen. Er is niemand gewond geraakt. De verdachte is in onbekende richting vertrokken.

Via Burgernet werd een signalement van de dader verspreid. Het betreft een donker getinte man van ongeveer 25 jaar oud. Hij is ongeveer 1.80 lang en droeg een zwarte gewatteerde jas, een zwarte capuchon en een zwarte broek. Ook had hij een paraplu bij zich.

Het is niet bekend of er iets is buitgemaakt.