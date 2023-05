Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 28 mei, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

NOG VRIJ VEEL ZON | MORGEN EN DINSDAG KOELER

Er is vandaag nog vrij veel zon maar af en toe komen er ook wat wolkenvelden voorbij en dat is vooral later op de dag. Niet dat het zwaar bewolkt raakt, maar gisteren was het zo goed als onbewolkt en zó veel zon is er vandaag nu ook weer niet. Maar het is opnieuw een mooie en warme dag: het wordt vanmiddag een graad of 20. Daarbij staat er een zwakke tot matige wind uit noordoost tot noord.

Morgen is er een matige noordenwind en vooral vannacht en morgenochtend zijn er daardoor bewolkte perioden. Later op de dag is er morgen meer zon maar het is duidelijk koeler met een maximum van 16 á 17 graden. Minimum vannacht rond 7 graden.

En ook dinsdag is niet warm met 15 of 16 graden in de middag, en een afwisseling van zon en bewolkte momenten. Maar van woensdag tot vrijdag is het meest zonnig met woensdag een maximum rond 21 graden en daarna middagtemperaturen rond 19 graden.