WandelMetOnsMee wandelt in Schipborg

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 29 mei, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

MINDER ZONNIG | EN LAGERE TEMPERATUREN

Het is vandaag eerst vrij zonnig maar in de loop van vanmiddag komt er uit het noorden toch meer bewolking. Niet dat het helemaal dichttrekt of dat het zwaar bewolkt zal zijn, maar er zijn soms bewolkte momenten. De wind neemt weer toe en wordt wat vlagerig met gemiddeld windkracht 4, en vlagen van windkracht 5 tot 6. De maximumtemperatuur 18 graden.

Morgen is er de hele dag vrij veel bewolking en wat lichte regen is in de ochtend en rond het middaguur mogelijk. Ook morgen is geen warme dag met 17 of 18 graden. Woensdag is er weer een noordoostelijke wind en dat geeft meer zon en direct weer een temperatuur boven de 20 graden. Donderdag gaat daar weer iets vanaf, met een paar bewolkte perioden.

Vrijdag en zaterdag lijken voorlopig twee vrij zonnige en redelijk warme dagen te worden met maxima van 20 of 21 graden. Het blijft voorlopig dus vrijwel droog, en dat geldt eigelijk ook voor zondag en begin volgende week.