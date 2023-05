Achtste Solar Noord 5×5 estafette op zaterdag 17 juni

STADSKANAAL – Zaterdag 17 juni wordt onder de vlag van Runners Stadskanaal de achtste editie van de Solar Noord 5×5 estafette georganiseerd. Om 13.00 vind het startschot plaats voor een sportief en gemoedelijk evenement waarbij meedoen voorop staat!

De Solar Noord 5×5 estafette is een uniek hardloopevenement waarbij teams van 5 lopers tezamen een afstand van 25 kilometer lopen. Door de relatief korte afstand van 5 kilometer per ronde, is het evenement geschikt voor vrijwel iedereen! De ervaren loper kan zichzelf uitleven voor een snelle tijd en de minder ervaren loper kan zichzelf verbazen door deze mooie afstand uit te lopen. Gezelligheid staat voorop. Loop samen met je collega’s, familie, vrienden of teamgenoten 25 kilometer.



Het evenement kenmerkt zich door amusement de hele middag door, een muziekje op de achtergrond een enthousiaste speaker die de lopers binnenhaalt en de gelegenheid om een lekker hapje en drankje te nuttigen. Neem dus al je supporters mee en we maken er met z’n allen een leuke middag.



Niet alleen de drie snelste teams maken deze dag kans op een prijs, er is tevens een extra prijs voor het leukst verklede team, dus trek je mooiste outfits uit de kast en maak kans op deze prijs. We hopen een ieder met grote getale te mogen verwelkomen op zaterdag 17 juni bij het Noorderpoort college te Stadskanaal waar het start- finishgebied gelegen is.



Voor meer informatie en inschrijving zie onze website www.5x5estafette.nl

Ingezonden

Foto’s: Freerk Boskers