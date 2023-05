Bespaar Bazaar in Veendam

VEENDAM – Op zaterdag 10 juni 2023 organiseert deBasis Veendam van 13.00 – 16.00 uur de Bespaar Bazaar.

Tijdens deze informatie markt worden tips en informatie over geld besparen gegeven. Maar daarnaast zijn er ook allerlei leuke activiteiten, workshops en ruil- en weggeef tafels.



Het programma

Mensen kunnen meedoen of kijken naar: modeshows, zelf wasmiddel maken, leren repareren of een kasboek bijhouden. Men kan stekjes, kinderkleding, boeken en nog veel meer ruilen of weggeven! Uiteraard is de toegang gratis.



Alles op een rij

Wanneer: zaterdag 10 juni 2023

Hoe laat: 13.00 – 16.00 uur

Waar: Veenkompas, ingang Ontmoeting

Jan Salwaplein 3, Veendam

Ingezonden